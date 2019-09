Topman ASMI treedt terug

Gepubliceerd op | Views: 922

ALMERE (AFN) - Topman Chuck del Prado van ASM International (ASMI) wil vertrekken bij de chiptoeleverancier. De raad van commissarissen neemt daarvoor bij de aandeelhoudersvergadering in mei 2020 een officieel besluit. Del Prado noemt zijn wens om meer tijd met zijn gezin door te brengen als een reden voor vertrek.

"Een perfect moment om als topman afscheid te nemen is er niet. Maar gezien de gezonde staat waarin ASMI verkeert, ben ik overtuigd dat het bedrijf prima een wissel in de top kan verduren", licht Del Prado zijn beslissing toe. ASMI versloeg bij zijn laatste kwartaalupdate de eigen omzet- en orderverwachtingen zelfs nadat het een maand eerder de omzetprognose omhoog bijstelde. De topman schreef het succes destijds toe aan goede prestaties op het vlak van zogeheten logic en foundry.

Del Prado kwam aan het roer van ASMI te staan in 2008 als opvolger van zijn vader Arthur del Prado. Hij werkt al sinds 2001 bij het concern.

ASMI is voortgekomen uit ASM (Advanced Semiconductor Materials) dat in 1968 opgericht is door Arthur del Prado. De vader van de vertrekkende topman bouwde het bedrijf uit tot een grote naam in de halfgeleidersector en werd als de 'peetvader' van de Nederlandse chipindustrie gezien.