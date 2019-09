Politieke druk op Danske-aanstelling Vogelzang

Gepubliceerd op | Views: 440

KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - In de Deense politiek zijn vragen opgeborreld over de aanstelling van voormalig ABN AMRO-'kroonprins' Chris Vogelzang als topman van Danske Bank. Dit nadat het Nederlandse Openbaar Ministerie bekendmaakten een onderzoek te starten naar de Nederlandse grootbank, die zich mogelijk niet aan de regels heeft gehouden bij het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme.

Als het aan de regerende Sociaal-Democraten in Denemarken ligt dan wordt de aanstelling van Vogelzang bij Danske nader onderzocht, door zowel de bank als de toezichthouder. Parlementariër Orla Hav noemde de zaak verontrustend en wil dat het papierwerk met betrekking tot de Nederlander over wordt gedaan. Vooral ook omdat Vogelzang bij Danske is aangenomen om de reputatie van de kredietverlener, die zelf gebukt gaat onder een groot witwasschandaal, te herstellen.

Vogelzang vertrok in 2017 bij ABN AMRO. Hij zat in het bestuur en gaf leiding aan de particulieren en zakelijke tak van de bank. Ook werd Vogelzang gezien als een voorname kandidaat om Gerrit Zalm op te volgen als baas van de onderneming. Maar daar werd in politiek Den Haag een stokje voor gestoken. Vogelzang verklaarde eerder niets af te weten van de verdenkingen bij ABN AMRO.