Nikkei sluit september lager af

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is maandag lager gesloten. Beleggers namen wat gas terug op de laatste handelsdag van de positieve beursmaand september. Berichten over een mogelijk verbod op noteringen van Chinese bedrijven op Amerikaanse aandelenbeurzen zorgden daarbij voor enige terughoudendheid. De koersverliezen bleven beperkt dankzij beter dan verwachte Chinese industriecijfers.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,6 procent in de min op 21.755,84 punten. De hoofdindex won afgelopen maand ruim 5 procent en kende daarmee de beste beursmaand sinds september 2018. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse industriële productie in augustus sterker dan verwacht is afgenomen.

Bij de bedrijven zette Kansai Electric Power de daling voort met een verlies van 8 procent. Het aandeel zakte vrijdag al bijna 6 procent nadat de president van het elektriciteitsbedrijf liet weten dat hij en andere bestuurders in de afgelopen zeven jaar betalingen en giften hebben ontvangen van een persoon buiten het bedrijf.

Groei Chinese industrie

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent lager. Uit cijfers van onderzoeksbureaus Markit en Caixin bleek dat de omvangrijke Chinese industrie in september sterker is gegroeid dan verwacht. Een vergelijkbare graadmeter van de Chinese overheid voor de industrie viel ook beter uit dan voorzien, maar toonde nog wel een lichte krimp voor de industrie in september.

De Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,5 procent. Budweiser Brewing Company APAC, de Aziatische dochter van biergigant AB InBev, kende een positief beursdebuut in Hongkong en steeg 3,9 procent. In Seoul won de Kospi 0,6 procent en de All Ordinaries in Sydney ging 0,4 procent omlaag.