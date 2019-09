Winkelverkopen Duitsland trekken aan

Gepubliceerd op | Views: 349 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De winkelverkopen in Duitsland zijn in augustus met 0,5 procent toegenomen in vergelijking met een maand eerder. Dat maakte het Duitse federale statistiekbureau bekend.

Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. In juli namen de Duitse winkelverkopen volgens een herzien cijfer met 0,8 procent af. Eerder werd voor die maand een daling met 2,2 procent gemeld.

Op jaarbasis klommen de verkopen van Duitse winkeliers in augustus met 3,2 procent. Hier werd in doorsnee een toename met 2,9 procent voorspeld door economen.