KPN trekt nominatie Leroy als topvrouw in

Jammer dat de RvC niet eerst even wat details checked voordat ze iemand benoemen: standaard is altijd de vraag : heeft u nog aandelen in een of beide bedrijven en/of wat doet u daarmee? Standaard is ook: is er nog iets wat wij dienen te weten?

Erg amateuristisch, maar ja, commissarissen, misschien moeten ze we allemaal vrouw zijn....