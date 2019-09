Productie industrie Japan gedaald

Gepubliceerd op | Views: 347 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN/RTR) - De productie in de Japanse industrie is in augustus met 1,2 procent afgenomen in vergelijking met een maand eerder. Dat meldde de Japanse overheid op basis van voorlopige cijfers.

Economen hadden gemiddeld op een productiekrimp met 0,5 procent gerekend. In juli steeg de industriële productie in Japan nog met 1,3 procent. Uit de cijfers bleek dat met name bij staal, fabrieksgoederen en auto's dalingen waren te zien, mede door de wereldwijde handelsspanningen die Japanse industriebedrijven en exporteurs raken. Op jaarbasis ging de productie met 4,7 procent onderuit, na een stijging met 0,7 procent in juli.

Verder kwamen er ook cijfers over de Japanse detailhandelsverkopen. Die zijn in augustus met 2 procent toegenomen op maandbasis, wat sterker is dan kenners hadden verwacht. Dat wijst erop dat de binnenlandse vraag in Japan vrij goed is, in aanloop naar een btw-verhoging op dinsdag.