Afzetprijzen industrie omlaag

DEN HAAG (AFN) - De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in augustus 0,8 procent lager dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de eerste prijsdaling in bijna drie jaar, aldus het statistiekbureau.

De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Dat had vooral impact op de aardolie-industrie en de chemie. In de meeste overige bedrijfstakken van de industrie lagen de prijzen in augustus hoger dan een jaar eerder.

In juli waren de producten van de industrie nog nagenoeg even duur als een jaar terug. Vergeleken met juli zijn de afzetprijzen van de industrie in augustus met 0,7 procent gedaald. De prijzen op de binnenlandse markt bleven gelijk, terwijl de prijzen op de buitenlandse markt met 1,3 procent daalden.