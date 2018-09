Musk schikt met Amerikaanse beurswaakhond

Gepubliceerd op | Views: 178

WASHINGTON (AFN) - Elon Musk en Tesla hebben zaterdag een schikking getroffen met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Als onderdeel van de schikking moet Musk binnen 45 dagen aftreden als voorzitter van Tesla en mag hij die functie drie jaar lang niet vervullen, zo meldt de SEC. Ook moeten Musk en Tesla ieder een boete van 20 miljoen dollar betalen, zo'n 17,2 miljoen euro.

Tesla heeft verder met de SEC afgesproken dat het bedrijf maatregelen neemt om meer controle uit te oefenen op toekomstige uitlatingen van de 47-jarige Musk, die topman blijft bij het door hem opgerichte bedrijf. Musks rol van voorzitter zal worden overgenomen door een onafhankelijke bestuurder. Ook zal Tesla twee nieuwe directeuren in het bestuur benoemen.

De SEC had Tesla en Musk aangeklaagd wegens fraude, nadat Musk via Twitter liet weten dat hij het bedrijf bij een prijs van 420 dollar per aandeel van de beurs wilde halen. De tweets zorgden ervoor dat de aandelen van Tesla meer waard werden, al waren er direct vragen over de wijze waarop het nieuws werd gedeeld en over de geringe onderbouwing. Toen er een toelichting kwam bleek die te rammelen, waarop de waarde van de aandelen flink daalde. Het geld van de boetes zal ten goede komen aan investeerders die schade hebben geleden.

Volgens SEC zijn de maatregelen bedoeld om het bestuur en toezicht bij Tesla te versterken en om investeerders te beschermen. De Amerikaanse rechter moet de schikking goedkeuren.