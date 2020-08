'Huawei heeft via de cloud nog toegang tot VS'

Prachtige bevestiging hoe fijn het is om bepaalde zaken in je bedrijf nimmer op computers te doen die op 1 of andere wijze op het internet zijn aangesloten. Loskoppelen die handel daar waar het kan. En waar een wil is is een weg ! En cash he...ook niet onbelangrijk, je boekhouding loskoppelen van het intenet en cash accepteren. Dit gaat ook op thuis he !!