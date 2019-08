Gepubliceerd op | Views: 849 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Het belang van Van Herk Investments in Galapagos is licht verwaterd. Dat meldt het biotechnologiebedrijf in een transparantieverklaring.

Van Herk heeft nu een belang van 9,41 procent in handen. Daarmee is het bedrijf onder de kennisgevingsdrempel van 10 procent gedaald. Volgens Galapagos komt dat door de kapitaalverhoging die het biotechbedrijf vorige week uitvoerde.

Het belang van Van Herk was in juli nog tot 10,57 procent gestegen. Van Herk, het investeringsvehikel van de Rotterdamse ondernemer Aat van Herk, bezat al eerder meer dan een tiende van de aandelen Galapagos, maar zijn belang werd later weer kleiner.