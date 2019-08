Fitch noemt Argentinië wanbetaler

Gepubliceerd op | Views: 201 | Onderwerpen: Fitch

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Kredietbeoordelaar Fitch meent dat Argentinië niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. De rating van het Zuid-Amerikaanse land dat in een ernstige economische crisis verkeert, werd verlaagd van CCC naar 'Restricted Default'. De stap komt nadat Argentinië besloot afbetalingen op staatsleningen op te schorten. Fitch meent dat het land daarmee in gebreke blijft.

Donderdag verlaagde ook S&P de kredietwaardigheid van Argentinië al naar het niveau van wanbetaler. Bij die kredietbeoordelaar heet dat 'Selective Default'. Een dag later kwam S&P daar alweer op terug omdat er nieuwe voorwaarden voor de korte staatsleningen van kracht werden. Nu heeft Argentinië een, nog altijd lage, rating van CCC-.

Argentinië doet er ondertussen van alles aan om te voorkomen dat de peso nog minder waard wordt en dat de voorraden buitenlandse valuta afnemen. Commerciële banken moeten daarom toestemming krijgen van de centrale bank voor ze dividend mogen uitkeren.

Volgens sommige analisten zijn de reserves aan buitenlandse valuta van de Argentijnse centrale bank in het huidige tempo binnen een maand op. Als dat gebeurt kan de centrale bank de peso nauwelijks meer ondersteunen.