NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden er vrijdag halverwege de handelsdag wisselend voor. Daarmee krijgt de opmars van de voorgaande dagen voorlopig geen vervolg. Op de beursvloer overheerst nog wel optimisme over de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China, maar werd ook gekauwd op enkele macro-economische cijfers. Verder buigen beleggers zich over resultaten van computer- en technologieconcern Dell Technologies.

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent hoger op 26.389 punten. De brede S&P 500 leverde een fractie in tot 2923 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent tot 7943 punten.

De financiële markten zijn positief gestemd door berichten dat de VS en China bereid zijn in september te onderhandelen over hun handelsvete. Het risico dat de twee kemphanen elkaar met steeds hogere importtarieven om de oren slaan lijkt daardoor kleiner geworden.

Consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen zoals de Universiteit van Michigan dat meet, daalde flink. De industrie rond Chicago groeide daarentegen onverwacht.

Bedrijven die gevoelig zijn voor handelsspanningen krabbelden verder op, na de stevige winsten van donderdag. Zo wonnen chipfondsen als Intel, Qualcomm en Nvidia tot 1,2 procent.

Boeing

Boeing is ook gevoelig voor de handelsgevoeligheden. De vliegtuigbouwer kreeg bovendien te maken met het nieuws dat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines (plus 0,2 procent) de 737 MAX tot half december uit de planning heeft gehaald. Dat bedrijf rekent er dus niet op dat het geplaagde toestel voor die tijd weer de lucht in mag. Boeing steeg 0,6 procent.

Maker van elektrische auto's Tesla kreeg een vrijstelling van de Chinese regering op importheffingen voor Amerikaanse auto's. Het aandeel steeg 1,6 procent. Branchegenoot General Motors (GM) kreeg een veeg uit de pan van de Amerikaanse president Donald Trump omdat het bedrijf te weinig banen in de Verenigde Staten heeft. GM kreeg er 0,7 procent bij.

Dell

Computermaker Dell steeg ruim 7 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers. Ook verhoogde het bedrijf de winstverwachting. Levensmiddelenproducent Campbell Soup (plus 6,7 procent) en schoonheids- en cosmeticaketen Ulta Beauty (min 28,8 procent) openden ook de boeken.

De euro was 1,0971 dollar waard, tegen 1,0990 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Dat was een dag eerder nog 1,1056 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie liep 3 procent terug tot 55,02 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent minder op 60,37 dollar per vat.