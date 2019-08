'Wall Street zet opmars voort'

Gepubliceerd op | Views: 52

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken vrijdag op de laatste handelsdag van augustus met winst te beginnen, waarmee de opmars van de voorgaande dagen een vervolg zou krijgen. Het sentiment krijgt nog steeds steun van optimisme over de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China. Verder buigen beleggers op Wall Street zich over wat macro-economische gegevens en resultaten van computer- en technologieconcern Dell Technologies.

De financiële markten zijn positief gestemd door berichten dat de VS en China bereid zijn in september te onderhandelen over hun handelsvete. Het risico dat de twee kemphanen elkaar met steeds hogere importtarieven om de oren slaan lijkt daardoor kleiner geworden.

Wederom kunnen bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsspanningen hierdoor de wind in de zeilen hebben, zoals technologiegigant Apple en vliegtuigbouwer Boeing. Dat geldt in de chipsector voor fondsen als Intel, Qualcomm, Advanced Micro Devices (AMD) en Nvidia. Deze bedrijven zaten donderdag al duidelijk in de lift.

Consumentenuitgaven

Voorbeurs werd bekend dat de consumentenuitgaven in de VS in juli met 0,6 procent zijn toegenomen, wat sterker is dan verwacht. Kort na aanvang van de handel komt de Universiteit van Michigan met een definitief cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen in augustus. Uit een voorlopige raming bleek dat het vertrouwen was gedaald naar het laagste niveau in zeven maanden. Daarnaast is er informatie over de industriële bedrijvigheid rond Chicago.

Dell lijkt een flink hogere opening te krijgen, dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers en een verhoging van de winstverwachting. Dell doet goede zaken met de verkoop van computers en software aan bedrijven. Ook levensmiddelenproducent Campbell Soup meldde meevallende cijfers en staat in de plus voor opening. Schoonheids- en cosmeticaketen Ulta Beauty staat voor een dieprood begin, na tegenvallende vooruitzichten.

Tesla

Daarnaast staat Tesla in de belangstelling na nieuws dat de maker van elektrische auto's in China is vrijgesteld van aanschafbelastingen van 10 procent. De aankondiging volgt kort op het bezoek van topman Elon Musk aan China.

Groupon reageert mogelijk op berichten dat de activistische belegger Chapman Capital aandringt op een verkoop van het bedrijf of een aandeleninkoop. Chapman heeft een belang van ongeveer 1,5 procent in de aanbiedingensite.

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag 1,3 procent hoger op 26.362,25 punten. De brede S&P 500 won 1,3 procent tot 2924,58 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,5 procent tot 7973,40 punten.