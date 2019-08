'Chinese homo dating-app naar beurs New York'

Gepubliceerd op | Views: 716 | Onderwerpen: China

NEW YORK (AFN) - De Chinese dating-app voor de homoseksuele gemeenschap Blued is van plan naar de aandelenbeurs in New York te gaan. Het bedrijf is naar schatting 1 miljard dollar waard. Dat meldden ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Blued zou van plan zijn om 200 miljoen dollar op te halen met de verkoop van aandelen, die volgend jaar plaats zou moeten vinden. Het bedrijf zou al hebben gesproken met mogelijke adviseurs voor de gang naar de beurs. De plannen zijn nog niet definitief.

Blued werd in 2012 opgericht door de voormalige politieagent Geng Le en wordt beschouwd als icoon voor de Chinese lhbt-gemeenschap. De gratis app telt nu 40 miljoen gebruikers, waarvan het grootste deel in China. Ook de dating-app Grindr voor mensen in de gay, bi, trans en queerscene heeft plannen voor een sprong naar Wall Street.