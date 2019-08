'Damrak staat voor hogere opening'

Gepubliceerd op | Views: 1.105

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam staat vrijdag naar verwachting voor een hogere opening. Ook elders in Europa worden openingswinsten verwacht. Optimisme over een nieuwe ronde handelsgesprekken tussen kemphanen China en de Verenigde Staten stimuleert nog altijd het sentiment. Ook houden beleggers de nieuwste ontwikkelingen rond de brexit in de gaten. Daarnaast presenteerden onder andere Beter Bed en OCI cijfers.

China en de VS lieten eerder al weten persoonlijk handelsoverleg te willen in september, voorafgaand aan de deadline voor verhoogde Amerikaanse importheffingen tegen de Volksrepubliek. Zowel op Wall Street als in Azië werd het nieuws met enthousiasme ontvangen.

In Amsterdam weet Beter Bed de aandacht op zich gericht. De beddenverkoper verwacht eind dit jaar af te zijn van hoofdpijndossiers Matratzen Concord, een Duits onderdeel dat in opspraak kwam door een gifschandaal. Beter Bed zag het afgelopen halfjaar zijn verlies oplopen tot 22,7 miljoen euro, tegenover 6,8 miljoen euro een jaar eerder.

OCI

Kunstmestproducent OCI bereikte in het tweede kwartaal een record met zijn onderliggend bedrijfsresultaat, terwijl ook de omzet en aangepaste nettowinst flink verbeterden. Het bedrijf liet verder weten de strategische opties voor zijn methanolgroep te onderzoeken. Daarbij wordt onder andere gedacht aan een verkoop, fusie of afsplitsing aan aandeelhouders.

Bij de lokale fondsen opende de maker van statiegeldsystemen Envipco de boeken. Het bedrijf sloot het eerste halfjaar af met een klein verlies op een gestegen omzet. Beleggers krijgen ook overnamenieuws te verwerken. Chemicaliëndistributeur IMCD koopt activiteiten van Matrix Ingredients op vlak van voedselingrediënten. Het gaat om onderdelen in Singapore en Maleisië.

Takeaway

Maaltijdbezorger Takeaway beweegt mogelijk op een adviesverlaging bij JPMorgan van overweight naar neutral. ABN AMRO kreeg daarentegen een hoger advies. Analisten van HSBC plakken nu een buy-advies op de bank, terwijl ze eerder een hold-advies gaven.

Donderdag sloten de Europese beurzen overwegend met duidelijke winsten. De AEX-index eindigde 1,1 procent in de plus op 554,28 punten. De MidKap klom 1,6 procent tot 807,44 punten. Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,5 procent.

De euro was 1,1046 dollar waard, tegen 1,1056 euro een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie liep 0,6 procent terug tot 56,36 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 60,87 dollar per vat.