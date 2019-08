Handelshoop stuwt beurzen Azië

Gepubliceerd op | Views: 312 | Onderwerpen: Azië

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is vrijdag met een duidelijke winst gesloten. Ook andere belangrijke graadmeters in Azië stonden overwegend in de plus. Het sentiment op de beursvloeren werd vooruit geholpen door handelsnieuws. Peking liet weten welwillend te staan ten opzichte van persoonlijke handelsontmoetingen met de Verenigde Staten in september. Ook liet het ministerie van Handel doorschemeren geen extra tegenmaatregelen te nemen tegen recente Amerikaanse tariefsverhogingen tegen China.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 1,2 procent hoger op 20.704,37 punten. Onder andere Japan Steel Works profiteerde van het optimisme. Het aandeel sloot bijna 6 procent hoger. Beleggers kregen verder de nieuwste gegevens over de Japanse industriële productie, werkloosheid en detailhandelsverkopen te verwerken.

In Hongkong gooide het Chinese olieconcern Cnooc hoge ogen na de presentatie van zijn halfjaarcijfers en won 6,5 procent. De Hang Seng-Index stond tussentijds nagenoeg vlak. De beurs in Shanghai noteerde 0,1 procent in de plus. De Kospi in Seoul won 1,8 procent hoger nadat de Zuid-Koreaanse centrale bank, zoals verwacht, de rente onveranderd liet. De All Ordinaries in Sydney sloot 1,4 procent hoger.