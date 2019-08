Gepubliceerd op | Views: 420

AMSTERDAM (AFN) - De luxe Nederlandse fitnessketen TrainMore trekt opnieuw geld aan om verder te kunnen groeien. Dat meldt De Telegraaf vrijdag. TrainMore wil doorgroeien naar circa veertig vestigingen in de centra van grote steden. "Want daar zitten onze klanten", aldus oprichter en eigenaar Han Doorenbosch.

Eind vorig jaar kreeg de fitnessketen al een achtergestelde lening van 16 miljoen euro, waarmee het in een jaar tijd kon groeien van negen naar achttien vestigingen. Die lening is niet meer toereikend. "We zijn bezig met een nieuwe groeifinanciering’’, aldus Doorenbosch.