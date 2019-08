Minder winst voor Belgische baggeraar DEME

Gepubliceerd op | Views: 507 | Onderwerpen: België

ZWIJNDRECHT (AFN) - De Belgische baggeraar en maritiem dienstverlener DEME heeft de winst in de eerste helft van het jaar zien dalen. Dat kwam onder meer door een miljoenenlast op vorderingen voor uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden in opdracht van de Duitse windturbineproducent Senvion, die in zeer zwaar weer zit.

Uit het handelsbericht van houdstermaatschappij Ackermans & Van Haaren komt naar voren dat DEME een winst in de boeken zette van 44,3 miljoen euro, tegen 48,4 miljoen euro een jaar terug. De omzet dikte licht aan, tot bijna 1,4 miljard euro.

Het DEME-orderboek heeft momenteel een omvang van 3,9 miljard euro, iets hoger dan eind maart en minder dan de de circa 4 miljard euro eind 2018.