OCI boekt recordresultaat op hogere omzet

Gepubliceerd op | Views: 1.209

AMSTERDAM (AFN) - Kunstmestproducent OCI heeft in het tweede kwartaal een record bereikt met zijn onderliggend bedrijfsresultaat, terwijl ook de omzet en aangepaste nettowinst flink verbeterden. Het bedrijf profiteerde van hogere verkopen van kunstmest en gestegen prijzen.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) sprong met 35 procent omhoog tot 275 miljoen dollar, wat volgens OCI een kwartaalrecord is. De omzet steeg 20 procent tot 954 miljoen dollar op jaarbasis. De aangepaste nettowinst was 37 miljoen dollar tegen 3 miljoen dollar een jaar eerder.

Het verkochte volume ging met een kwart omhoog naar 3,1 miljoen ton. In het eerste kwartaal kampte OCI nog met prijsdalingen en hield daarom grote voorraden achter de hand. Deze werden vervolgens in het tweede kwartaal op de markt gebracht. Wel had OCI te maken met het ongepland stilleggen van zijn methanolfabriek in het Texaanse Beaumont tussen eind mei tot begin juli. Dit leidde tot een eenmalige kostenpost van 35 miljoen dollar.

JPMorgan Chase

OCI gaf verder aan zakenbank JPMorgan Chase ingehuurd te hebben om de strategische opties voor de methanolgroep te onderzoeken, inclusief een verkoop, fusie of afsplitsing aan aandeelhouders. Een definitief besluit wordt begin 2020 verwacht.

Topman Nassef Sawiris van het in Amsterdam genoteerde OCI verklaarde dat de vraag naar stikstof-kunstmest in het tweede kwartaal over het algemeen gezond was. De methanolmarkt lag er zwakker bij, aldus de bestuursvoorzitter van het van oorsprong Egyptische OCI.

In juni werd nog bekend dat OCI zijn kunstmestactiviteiten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika onderbrengt in een samenwerkingsverband met staatsoliebedrijf Adnoc uit Abu Dhabi. OCI krijgt 58 procent van de joint venture in handen en Adnoc de overige 42 procent. Het combinatiebedrijf is goed voor een omzet van ruim 1,7 miljard dollar. Door activiteiten samen te voegen moet 60 miljoen tot 75 miljoen dollar aan synergievoordelen worden behaald.