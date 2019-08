Productie industrie Japan veert op na krimp

Gepubliceerd op | Views: 423 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De productie in de omvangrijke Japanse industrie is in juli gestegen na de duidelijke krimp een maand eerder. De groei steeg sterker dan economen hadden verwacht, bleek uit voorlopige cijfers van het Japanse statistiekbureau.

De productie ging op maandbasis met 1,3 procent omhoog, na een daling met 3,3 procent in juni. De consensus van economen was een plus van 0,3 procent. Op jaarbasis ging de industriële productie in het Aziatische land met 0,7 procent vooruit.

Het Japanse statistiekbureau kwam ook met cijfers over de werkloosheid en detailhandelsverkopen. De werkloosheid zakte in juli naar 2,2 procent, het laagste niveau in 26 jaar. Japan heeft te maken met een gebrek aan arbeidskrachten door de sterke vergrijzing van de bevolking in het land. De winkelverkopen namen in juli met 2 procent af op jaarbasis, de sterkste daling in meer dan drie jaar.