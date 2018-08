'Bedrijven bloeden voor strop dividendtaks'

In een stuk van 14-11-2017 van de kamer van SP lid Leijten antwoord de staatssecretaris dat 48% van de div. belasting wordt verrekend via de IB en 9% via de vennootschapsbelasting. dat is dis 57%



Er wordt helemaal niet genoemd dat buitenlandse vermogensbeheerders/beleggingsinstellingen zijn vrijgesteld van te betalen dividendbelasting wanneer het om pensioenopbouw gaat. Art xxx VPB 1965.

Idem voor liefdadigheids-, kerkelijke-, wetenschappelijke instellingen

Dan kunnen alle EU burgers heel makkelijk de ingehouden dividendbelasting claimen.

Daarnaast is er nog het FIDELITY uitspraak.



De terugbetalingen zijn niet direct te vinden in de rijksbegroting. Zij noemen het bruto bedrag als inkomsten en netto laat de overheid niets zien.



Echter in de rijksbegroting staat een post, niet de BTW, aan andere te betalen belastingen en dat is 2,4 miljard groot. Vrij zeker dat hier de refunds dividendbelasting inzitten.



De zogenaamde minderopbrengst is nooit 1,4 miljard en zeker geen 2 miljard.

De grote investeerders, zoals Blackrock, Vanguard kijken toch wel uit dat ze onnodige belastingen betalen.



De overheid vertelt een half verhaal en de staatssecretaris weet niet alle cijfers