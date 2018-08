Wall Street lager uit startblokken

Gepubliceerd op | Views: 378

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine verliezen aan de sessie begonnen. Beleggers verwerkten onder meer cijfers van softwarebedrijf Salesforce en levensmiddelenproducent Campbell Soup. President Donald Trump haalde op Twitter weer eens uit naar de media.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 26.064 punten. De brede S&P 500 noteerde ook 0,2 procent lager op 2909 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,1 procent kwijt tot 8101 punten.

Campbell Soup kwam, naast ietwat tegenvallende cijfers, met plannen om onderdelen te verkopen en meer kosten te besparen. Beleggers zetten het aandeel daarop bijna 3 procent lager. Het levensmiddelenconcern is al een tijd doelwit van de activistische investeerder Third Point. Die vindt dat het bestuur verkeerde keuzes maakt en wil dat het hele bedrijf in de verkoop gaat.

Salesforce

Salesforce verloor in de openingsminuten 2,1 procent aan beurswaarde. Met name de verwachtingen van de onderneming voor het derde kwartaal waren minder dan waar kenners in doorsnee op hadden gerekend.

Telecombedrijf AT&T (plus 0,2 procent) zou volgens Trump CNN-baas Jeff Zucker moeten ontslaan. Ook een ontslag van de directeur van CNBC, dat eigendom is van kabelreus Comcast, zou de president goed uitkomen. Het aandeel Comcast noteerde 0,3 procent lager.