'Unilever belangrijk voor economie'

WAGENINGEN (AFN) - Unilever is belangrijk voor de Nederlandse economie. Dat zei topman Paul Polman van het was- en levensmiddelenconcern donderdag tijdens een toespraak in Wageningen. Daar opende Unilever een innovatiecentrum.

De jaarlijkse investering in ons land is volgens de bestuurder meer dan 1 miljard euro. En daar profiteren ook heel veel kleinere bedrijven van, benadrukte hij. ,,Veel van die bedrijven zijn hier vertegenwoordigd. Het is de ruggengraat van de Nederlandse economie'', aldus de bestuurder.

De opmerkingen van Polman zijn opvallend, gezien de discussie over het afschaffen van de dividendbelasting. Die omstreden maatregel maakt het volgens het kabinet voor buitenlandse bedrijven aantrekkelijker om zich in Nederland te vestigen en voor Nederlandse bedrijven verdwijnt er dan veel administratief gedoe. Maar juist Unilever is een van de grote bedrijven die tijdens de kabinetsformatie druk heeft uitgeoefend op de onderhandelaars om de dividendbelasting te schrappen.