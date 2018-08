'Licht lagere opening Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 551

NEW YORK (AFN/RTR) - De Amerikaanse beurzen staan donderdag voor een iets lagere opening. Beleggers kijken vooruit naar volgende week als een belangrijke deadline in de handelsoorlog van de Verenigde Staten met China afloopt. Meer optimisme is er over een handelsdeal met Canada. Verder zijn er bedrijfscijfers van onder meer softwarebedrijf Salesforce en levensmiddelenproducent Campbell Soup.

De handelsvete met China gaat mogelijk binnenkort een nieuwe fase in. Volgende week verloopt een inspraaktermijn voor een nieuwe ronde van Amerikaanse heffingen ter waarde van 200 miljard dollar. Een nieuwe deal tussen de VS en Canada lijkt dichterbij. Beide landen laten optimistische geluiden horen over het verloop van de onderhandelingen.

Softwarebedrijf Salesforce.com staat voor een lagere opening. De verwachtingen van de onderneming voor het derde kwartaal waren lager dan verwacht.

Kosten

Campbell Soup kwam met plannen om onderdelen te verkopen en meer kosten te besparen. Tegelijkertijd vielen de jaarcijfers van het bedrijf beleggers weer tegen.

President Donald Trump haalde op Twitter weer eens uit naar de media. Telecombedrijf AT&T zou CNN-baas Jeff Zucker moeten ontslaan. Ook een ontslag van de directeur van CNBC, dat eigendom is van kabelreus Comcast, zou Trump goed uitkomen.

Battlefield V

Spelletjesmaker Electronic Arts sneed in de vooruitzichten. De vertraging van het spel Battlefield V was daar een belangrijke oorzaak van.

Modeketen Abercrombie & Fitch haalde een hoger dan verwachte winst. De vergelijkbare winkelverkopen vielen echter tegen, waardoor het bedrijf in de handel voorbeurs toch stevig lager werd gezet. Ook winkelketen Dollar Tree en netwerkbedrijf Ciena openden de boeken.

Op macro-economisch vlak waren er cijfers over de werkloosheidsuitkeringen en consumentenbestedingen.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag 0,2 procent hoger op 26.124,57 punten. Voor de bredere S&P 500 en technologiebeurs Nasdaq waren er weer nieuwe records. De S&P 500 won 0,6 procent tot 2914,04 punten en de Nasdaq kreeg er 1 procent bij op 8109,69 punten.