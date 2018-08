Campbell Soup zet onderdelen in etalage

Gepubliceerd op | Views: 476

CAMDEN (AFN/BLOOMBERG) - Levensmiddelenproducent Campbell Soup wil zijn niet-Amerikaanse activiteiten en de tak die zich bezighoudt met vers voedsel verkopen. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf donderdag gezegd bij de presentatie van zijn jaarcijfers. Met de opbrengst moet de schuldenlast terug worden gebracht.

Ook zet de onderneming verder in op kostenbesparingen en een nieuwe strategie, die weer tot groei moet leiden. Zo gaat Campbell zich richten op snacks, maaltijden en dranken in Noord-Amerika. Campbell Soup is al een tijd doelwit van de activistische investeerder Third Point. Die vindt dat het bestuur verkeerde keuzes maakt en wil dat het hele bedrijf in de verkoop gaat. Third Point heeft inmiddels al andere aandeelhouders achter zich.

De omzet van Campbell groeide in het vierde kwartaal met een derde tot 2,2 miljard dollar. Dat was echter grotendeels te danken aan overnames. Op autonome basis was sprake van een afname met 3 procent. Het bedrijfsresultaat nam met een derde af tot 289 miljoen dollar.