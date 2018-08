'Doorlopende druk op KPN'

Gepubliceerd op | Views: 2.674

AMSTERDAM (AFN) - Het beleggingsadvies voor het aandeel KPN is door analisten van Bank of America Merrill Lynch verlaagd naar neutral van buy. De analisten wijzen in een rapport onder meer op de toegenomen kapitaalinvesteringen en herstructureringskosten bij het telecomconcern als reden voor de afwaardering.

Volgens de kenners zullen de kernactiviteiten van het telecomconcern de komende tijd doorlopend onder druk blijven staan. Het aandeel KPN stond donderdag omstreeks 10.45 uur 2,4 procent lager op 2,18 euro.