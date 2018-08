'Impact fusie Unibail nog niet duidelijk'

Gepubliceerd op | Views: 708

ASMTERDAM (AFN) - Het halfjaarbericht van vastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield laat investeerders nog in het ongewisse over de vooruitzichten voor dit jaar en de langere termijn. Dat schrijft ING in een analistenrapport naar aanleiding van de cijfers.

De gepresenteerde resultaten zijn volgens de bank ook minder relevant, omdat ze nog niet de volledige impact van de fusie met Westfield weergeven. Pas bij de jaarcijfers van Unibail wordt meer duidelijk over de invloed van de samenvoeging. ING ziet in de halfjaarcijfers wel de bevestiging dat de winkelcentra van Unibail beter presteren ten opzichte van vergelijkbaar vastgoed in Europa.

ING handhaaft zijn buy-advies en koersdoel van 255 euro. Het aandeel Unibail stond donderdag omstreeks 10.15 uur 4,9 procent lager op 180,85 euro.