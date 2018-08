'Betere tijden in zicht voor HAL'

Gepubliceerd op | Views: 742

AMSTERDAM (AFN) - Investeerder HAL heeft teleurstellende halfjaarcijfers gepresenteerd, maar zal in het derde kwartaal weer opkrabbelen. Dat schrijft KBC Securities in een analistenrapport naar aanleiding van het handelsbericht.

HAL boekte over de eerste zes maanden van dit jaar een fors lagere winst, onder meer door waardeverminderingen in zijn portefeuille van beursgenoteerde bedrijven. Zo werden deelnemingen in baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis en optiekconcern GrandVision minder waard. Maar de aandelen van beursbedrijven waarin HAL investeert, presteren volgens KBC sinds het einde van het eerste halfjaar weer ,,solide''. Hierdoor zal ook de nettovermogenswaarde stijgen, verwacht de bank.

KBC laat zijn hold-advies en koersdoel van 158 euro ongewijzigd. Het aandeel HAL noteerde omstreeks 09.50 uur 0,8 procent lager op 150,80 euro.