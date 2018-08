'Schiphol-klus goed nieuws voor Heijmans'

Gepubliceerd op | Views: 767 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - De bekendmaking dat Heijmans voorkeurskandidaat is voor een grootscheepse verbouwing op Schiphol, is goed nieuws voor het bouwbedrijf. Dat schrijft KBC Securities in een analistenrapport. De bank verhoogt het koersdoel voor Heijmans van 12,25 euro naar 13,25 euro en handhaaft zijn accumulate-advies.

Heijmans is kandidaat voor bouwprojecten rond Terminal 1 en 2. Het bouwbedrijf verwacht jaarlijks 37 miljoen te verdienen aan de order, die een initiële looptijd heeft van drie jaar met twee verlengingsopties van elk drie jaar. Volgens de analisten kunnen de opbrengsten nog iets hoger uitvallen gezien de omvang van de projecten.

Een definitieve balans over de aanbesteding is pas op te maken als er meer duidelijkheid is over onderhoudswerkzaamheden aan de start- en landingsbanen. Heijmans dingt ook mee naar die opdracht, maar wegens een bezwaarprocedure heeft Schiphol nog geen voorkeurskandidaat gekozen. Deze order is volgens KBC minstens evenveel waard als Terminal 1 en 2 en waarschijnlijk zelfs groter.

Het aandeel Heijmans noteerde omstreeks 09.20 uur ruim 2,2 procent hoger op 12,74 euro.