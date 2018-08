Nikkei eindigt nipt hoger

Gepubliceerd op | Views: 305

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is donderdag nipt hoger geëindigd. Het was de achtste winstbeurt op rij. De hoop dat Canada en de Verenigde Staten nog deze week een handelsakkoord bereiken bood enige steun aan de beurshandel. De andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten gingen overwegend omlaag.

De Nikkei-index in Tokio ging met een winst van 0,1 procent de dag uit op 22.869,50 punten. De Japanse hoofdindex noteerde tussentijds opnieuw boven de 23.000 punten en tikte de hoogste stand sinds 21 mei aan. Retailer Fast Retailing en robotmaker Fanuc, twee zwaargewichten in de index, stegen respectievelijk 0,8 procent en 0,2 procent. Het Japanse oliebedrijf Inpex profiteerde van de gestegen olieprijzen en klom 1,5 procent. De Japanse banken stonden echter onder druk.

De Chinese beurzen deden een stap terug. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1 procent in de min en de beurs in Shanghai raakte 0,7 procent kwijt. De Kospi in Seoul won 0,1 procent.

De All Ordinaries in Sydney eindigde vlak, waarbij de telecomsector de aandacht op zich wist gericht. TPG Telecom maakte een koerssprong van bijna 17 procent na aankondiging van een fusie met Vodafone Hutchison Australia.