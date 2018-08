Gepubliceerd op | Views: 1.542

AMERSFOORT (AFN) - VolkerWessels had nog nooit zo veel opdrachten op de plank liggen. Het bouwbedrijf profiteert volop van de aantrekkende economie en zag de omzet stijgen. De nettowinst dikte ook aan, als de extra miljoenenvoorziening voor de zeesluis bij IJmuiden buiten beschouwing wordt gelaten.

Het orderboek van VolkerWessels liep vol tot een kleine 8,8 miljard euro. Het bedrijf verwacht dan ook dat de economische meewind in de tweede helft van het jaar aanhoudt. Met name in Nederland en het Verenigd Koninkrijk zette VolkerWessels goede resultaten neer. In het Verenigd Koninkrijk heeft de onderneming bovendien naar eigen zeggen weinig last van onzekerheid rond de brexit.

Op de huizenmarkt in Nederland ziet VolkerWessels kansen met gasloze woningen, waar het bedrijf goed voor gepositioneerd zegt te zijn. Op de infrastructuurmarkt zegt VolkerWessels terughoudender te zijn met aanbestedingen voor grote projecten. De voorwaarden zijn daarvoor vaak niet goed, vindt het bedrijf in navolging van concurrenten als BAM.

Nieuw personeel

Wel baart de schaarste op de arbeidsmarkt topman Jan de Ruiter zorgen. Hij ziet de kosten voor nieuw personeel stijgen. Daarentegen stabiliseren de materiaalkosten.

De omzet in het eerste halfjaar van 2018 steeg ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder met 3,8 procent naar 2,8 miljard euro. De nettowinst ging naar 43 miljoen euro van 37 miljoen euro vorig jaar. Daarbij werd de last van 31,5 miljoen euro voor kostenoverschrijdingen van de IJmuidense zeesluis, die in juli werd aangekondigd, niet meegeteld. Inclusief de last was de winst 19 miljoen euro, de helft minder dan een jaar eerder.

VolkerWessels houdt vast aan de verwachtingen voor heel het jaar van een brutowinst (ebitda) die gelijk is of hoger wordt dan die van vorig jaar. Ook bij het bepalen van het dividend laat VolkerWessels de extra voorziening voor de IJmuidense sluis niet meetellen. Die blijft naar verwachting gelijk aan de 0,28 euro per aandeel van vorig jaar of wordt iets hoger.