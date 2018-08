'Europees hoofdkantoor Panasonic naar Amsterdam'

Gepubliceerd op | Views: 390 | Onderwerpen: Europa

TOKIO (AFN/RTR) - Het Japanse technologieconcern Panasonic gaat zijn Europese hoofdkantoor in oktober verplaatsen van Londen naar Amsterdam, om potentiële belastingkwesties vanwege de brexit te vermijden. Dat meldde de krant Nikkei Asian Review donderdag.

Door het regionale hoofdkwartier naar continentaal Europa te verplaatsten, voorkomt het bedrijf volgens topman Laurent Abadie van Panasonic Europe ook mogelijke belemmeringen in de stroom aan goederen en mensen. Van de medewerkers van het kantoor in Londen gaan er tien tot twintig, die betrokken zijn bij onder meer de financiële operaties, naar Nederland. Alleen personeel van de afdeling investor relations blijft in Groot-Brittannië.