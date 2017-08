'DSM bijna schuldenvrij na Patheon-deal'

Gepubliceerd op | Views: 689

AMSTERDAM (AFN) - DSM is met de verkoop van zijn belang in het farmaceutische bedrijf Patheon hard op weg om schuldenvrij te raken. Dat concludeert analist Joost van Beek van Theodoor Gilissen.

De verkoop van het belang van 33,5 procent in Patheon levert DSM zo'n 1,5 miljard euro op. De marktkenner rekent op een netto schuldpositie van DSM aan het einde van het jaar van enkele honderden miljoenen euro's. Een deel van de sterkere financiële positie zal naar verwachting terugvloeien naar de aandeelhouders in de vorm van een verhoging van het dividend.

Theodoor Gilissen handhaaft zijn aanbevolen-advies met een koersdoel van 72 euro. DSM stond woensdag omstreeks 11.30 uur 0,3 procent in de plus in de AEX op 63,47 euro.