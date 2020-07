Gilead Sciences duikt in de rode cijfers

Gepubliceerd op | Views: 65

FOSTER CITY (AFN/RTR) - De Amerikaanse farmaceut Gilead Sciences heeft afgelopen kwartaal rode cijfers geschreven. Dat komt door kosten in verband met de overname van Forty Seven, een ontwikkelaar van kankermedicijnen. Met die deal is bijna 5 miljard dollar gemoeid. Ook werden er veel kosten gemaakt voor onderzoek naar behandelingen tegen Covid-19.

Gilead kwam onder de streep 3,3 miljard dollar tekort. Een jaar terug was nog sprake van 1,9 miljard dollar winst. De totale omzet daalde daarnaast van 5,7 miljard tot 5,1 miljard dollar. Volgens het bedrijf komt dat laatste door de coronapandemie. Die had een impact op de hiv-activiteiten van Gilead, dat met tal van middelen en onderzoeken aan de weg timmert.

De samenwerkingspartner van het aan de beurs in Amsterdam genoteerde Galapagos begon eerder deze maand met de commerciële verkoop van zijn 'coronamedicijn' remdesivir. Het bedrijf kreeg in mei een noodvergunning voor het middel van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en het bedrijf schonk eerder voorraden aan ziekenhuizen. Maar de vraag naar het medicijn blijft in veel delen van de wereld het aanbod overtreffen.

Topman Daniel O’Day blijft optimistisch gestemd over de toekomst. "We boeken ook belangrijke vooruitgang met onze pijplijn", benadrukt hij. Hij wijst onder meer op inspanningen in de zogeheten immuno-oncologie.