Apple verkocht meer apparaten aan thuiswerkers

CUPERTINO (AFN/BLOOMBERG) - iPhonemaker Apple heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar de omzet met 11 procent opgevoerd. Het bedrijf verkocht niet alleen meer telefoons, maar zag ook aanzienlijke groei in zijn Mac-computertak in een kwartaal waarin veel mensen thuis werkten. Ook de omzet van iPads, diensten en de verzamelcategorie waar onder meer de Apple Watch en draadloze oordopjes onder vallen steeg.

Apple verkocht bovendien meer in alle regio's. Analisten keken vooral naar herstel in China, waar Apple in het eerste kwartaal nog veel last had van gesloten winkels. Relatief stegen de verkopen het meest in Europa. Apple behaalde meer dan 60 procent van zijn omzet buiten thuismarkt de Verenigde Staten.

Apple zette in totaal een omzet van 59,7 miljard dollar in de boeken. Dat was veel hoger dan analisten hadden voorzien. Die dachten aanvankelijk dat consumenten hun geld niet zouden besteden aan dure Apple-producten in onzekere tijden. Onder de streep bleef uiteindelijk een kleine 11,3 miljard dollar over.

Aandeel

Het aandeel Apple sloot donderdag op 384,76 dollar, maar steeg in de zogeheten nabeurshandel voor het eerst boven de 400 dollar. Het bedrijf vindt dat een aandeel daarmee te duur wordt voor gewone beleggers en gaat de aandelen splitsen. Ieder aandeel wordt eind augustus in vieren gedeeld, waardoor de prijs van een aandeel weer een stuk goedkoper wordt.

Een vooruitzicht voor het huidige kwartaal geeft Apple niet. Dat heeft volgens marktvorsers te maken met onzekerheid over wanneer de nieuwe iPhone 12 precies op de markt komt. Door verstoringen in de leveringsketen heeft dat toestel mogelijk enige vertraging opgelopen.

Verder maakte de techreus bekend dat zijn personeel pas vanaf begin volgend jaar weer naar kantoor komt in de VS. Eerder wilde Apple dat dat vanaf deze zomer zou gebeuren, maar door de opleving van de corona-uitbraak in delen van de VS ziet het bedrijf dat nu nog niet zitten.