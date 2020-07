Grubhub duikt in rode cijfers na hulp aan restaurants

Gepubliceerd op | Views: 0

CHICAGO (AFN) - Het Amerikaanse maaltijdbestelbedrijf Grubhub heeft de omzet in het eerste halfjaar fors opgevoerd. Daarbij dook de onderneming wel in de rode cijfers. Grubhub trok onder meer zo'n 100 miljoen dollar uit om bijvoorbeeld aangesloten restaurants te hulp te schieten te midden van de coronacrisis.

De omzet steeg tot ruim 822 miljoen dollar, van bijna 649 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep ging een nettoverlies in de boeken van zo'n 79 miljoen dollar. Een jaar terug was nog sprake van dik 8 miljoen dollar winst.

"Onze bijzondere focus voor het tweede kwartaal was om onze restaurantpartners zoveel mogelijk te ondersteunen in hun tijd van nood" zegt oprichter en topman Matt Maloney.

In juni werd bekend dat Grubhub door het aan de Amsterdamse beurs genoteerde Just Eat Takeway zal worden overgenomen. Met de deal, die volledig in aandelen wordt afgehandeld, zijn miljarden dollars gemoeid. Volgens topman Jitse Groen van Just Eat Takeaway ontstaat zo het grootste voedselbezorgingsbedrijf ter wereld buiten China.