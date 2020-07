Wall Street noteert overwegend lager

Gepubliceerd op | Views: 605

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden donderdag tijdens de middaghandel in New York overwegend lager. Cijfers van de Amerikaanse overheid wezen op een recordkrimp van de economie van de Verenigde Staten in het tweede kwartaal. Daarnaast vormt een nieuwe stijging van het wekelijkse aantal werkloosheidsuitkeringen voor twijfel over de weg naar herstel. President Donald Trump zorgde verder voor verwarring door een uitstel van de Amerikaanse presidentsverkiezingen te opperen.

De Dow-Jonesindex stond rond 19.45 uur (Nederlandse tijd) 1 procent lager op 26.272 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,5 procent tot 3241 punten. Alleen technologiebeurs Nasdaq won iets, met een plus van 0,3 procent tot 10.578punten.

Volgens een voorlopige schatting kromp de economie van de VS afgelopen kwartaal in het historische tempo van 32,9 procent onder druk van de coronacrisis. Economen hadden een neergang met 34,5 procent voorspeld. Verder kwamen de eerste uitkeringsaanvragen vorige week uit op meer dan 1,4 miljoen. Daarmee namen die aanvragen voor de tweede week op rij toe in vergelijking met de voorgaande week.

UPS

Ook ging de aandacht op Wall Street weer naar een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten. Pakketbezorger UPS ging bijvoorbeeld bijna 15 procent omhoog, geholpen door beter dan verwachte resultaten. UPS profiteerde van het toegenomen onlinewinkelen in de coronacrisis waardoor dus meer pakketjes aan huis werden bezorgd.

Chipreus Qualcomm kreeg er ruim 14 procent aan beurswaarde bij. Het concern meldde bij zijn kwartaalbericht een licentiedeal te hebben gesloten met de Chinese techgigant Huawei. Later op de dag komen grote techbedrijven als Facebook en Apple met hun kwartaalcijfers naar buiten.

P&G

Procter & Gamble (P&G) gaf ook een kijkje in de boeken en won ruim 2 procent. Het bedrijf achter merken als Pampers, Dreft en Ariel profiteerde met name in Noord-Amerika en China van een toegenomen behoefte aan schoonmaak- en verzorgingsmiddelen door de pandemie. Ook levensmiddelenproducent Kraft Heinz (min 4,3 procent) zag de verkopen toenemen, dankzij gehamster van consumenten tijdens de crisis.

De euro was 1,1830 dollar waard tegen 1,1790 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,2 procent minder op 39,97 dollar. Brentolie werd 2,2 procent goedkoper op 42,78 dollar per vat.