Hoofdindex Amsterdam stevig in het rood

quote: Lepre Chaun schreef op 30 juli 2020 16:35:

Gewoon zwaar overdreven deze koers daling AEX loopt al dagen achter bij USA stijgingen en daalt dubbel als USA .

Gewoon zwaar overdreven deze koers daling AEX loopt al dagen achter bij USA stijgingen en daalt dubbel als USA .

Moet je nagaan als ze per ongeluk écht gaan dalen een keertje in de US of A, staan we zo op 30 oh sorry vergeet de 6.