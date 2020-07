'Wall Street gaat lager openen na grote cijferdrukte'

Gepubliceerd op | Views: 1.366

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan donderdag naar verwachting lager openen, na de winsten van een dag eerder. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat opnieuw uit naar een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten. Daarnaast worden cijfers over de krimp van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal en de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten verwerkt.

Volgens een voorlopige schatting kromp de economie van de VS afgelopen kwartaal in het historische tempo van 32,9 procent onder druk van de coronacrisis. Economen hadden een neergang met 34,5 procent voorspeld. Verder kwamen de eerste uitkeringsaanvragen vorige week opnieuw uit op meer dan 1,4 miljoen. Daarmee namen die aanvragen voor de tweede week op rij toe in vergelijking met de voorgaande week.

Bij de bedrijven lijkt pakketbezorger UPS hoger te gaan openen, geholpen door beter dan verwachte resultaten. UPS profiteerde van het toegenomen onlinewinkelen in de coronacrisis waardoor dus meer pakketjes aan huis werden bezorgd.

Qualcomm

Ook Qualcomm staat een hogere opening te wachten. De chipproducent heeft een licentiedeal gesloten met de Chinese techgigant Huawei rond 5G. Ook werden cijfers gemeld door Qualcomm.

Procter & Gamble (P&G) heeft in het afgelopen kwartaal de omzet opgevoerd. Het bedrijf achter merken als Pampers, Dreft en Ariel profiteerde met name in Noord-Amerika en China van een toegenomen behoefte aan schoonmaak- en verzorgingsmiddelen door de pandemie. Ook levensmiddelenproducent Kraft Heinz zag de verkopen toenemen, dankzij gehamster van consumenten tijdens de crisis.

Technologiebedrijven

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer defensieconcern Northrop Grumman, chemiebedrijf DuPont, zorgverzekeraar Cigna, olie- en gasmaatschappij ConocoPhillips, koffie- en donutketen Dunkin' Brands, investeringsmaatschappij Carlyle, farmaceut Eli Lilly, telecom- en entertainmentconcern Comcast, levensmiddelenproducent Kellogg, creditcardonderneming Mastercard, betalingsdienstverlener PayPal en Yum Brands, het moederbedrijf van fastfoodketens KFC, Taco Bell en Pizza Hut.

Nabeurs wordt het ook druk met resultaten van de grote technologiebedrijven Amazon, Facebook, Apple en Google-moeder Alphabet. De topmannen van die vier bedrijven werden woensdag in het Amerikaanse Congres nog aan de tand gevoeld over beschuldigingen van marktdominantie en oneerlijke concurrentie.

De beurzen in New York sloten woensdag met winst na het rentebesluit van de Federal Reserve. Die beloofde opnieuw alle mogelijke middelen te gebruiken om de economie te ondersteunen om de coronacrisis door te komen, en liet de rente zoals verwacht ongemoeid. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 26.539,57 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 1,2 procent tot 3258,44 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,4 procent tot 10.542,95 punten.