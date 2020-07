Fastfoodketen Dunkin' sluit honderden filialen

Gepubliceerd op | Views: 195

CANTON (AFN) - De Amerikaanse koffie- en broodjesketen Dunkin' gaat wereldwijd honderden filialen sluiten. Die ingreep volgt op een kwartaal waarin de omzet met een vijfde was gekrompen. In de Verenigde Staten verdwijnen dit jaar 800 eetgelegenheden. Buiten de eigen thuismarkt gaan naar verwachting nog eens 350 vestigingen dicht.

Dunkin', dat ook in Nederland actief is, had net als veel andere restaurantketens te kampen met verplichte sluitingen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Daardoor daalden de opbrengsten met 20 procent tot 287,4 miljoen dollar. Buiten de VS kromp de omzet zelfs met meer dan 60 procent. De winst zakte met 39 procent tot 36,5 miljoen dollar.

De restaurantsluitingen maken volgens het bedrijf deel uit van een "rationalisering" van het vastgoedportfolio. Het gaat vooral om filialen die al tijden weinig klanten over de vloer krijgen.