Kraft Heinz voert verkopen op in coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 156

PITTSBURGH (AFN) - Het Amerikaanse levensmiddelenconcern Kraft Heinz heeft in de afgelopen periode een hogere omzet behaald dankzij het massale gehamster door consumenten vanwege de coranapandemie. Wel werd een verlies geleden vanwege grote afschrijvingen op de waarde van bezittingen en op goodwill.

De omzet klom in het tweede kwartaal met bijna 4 procent tot meer dan 6,6 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Het bedrijf zei dat die stijging volledig is te danken aan hogere verkopen in supermarkten, want de verkopen aan bijvoorbeeld horeca en cateringsdiensten daalden door de coronacrisis. Exclusief de effecten van wisselkoersen, overnames en desinvesteringen klom de omzet met 7,4 procent.

Er werd een nettoverlies geleden van ruim 1,6 miljard dollar tegen een winst van 449 miljoen dollar een jaar terug.

Branchegenoot Kellogg, bekend van de cornflakes, boekte een vrijwel onveranderde omzet in het tweede kwartaal, met een bedrag van bijna 3,5 miljard dollar. Dat kwam door het afstoten van onderdelen en negatieve wisselkoersen. Op autonome basis steeg de omzet met ruim 9 procent, eveneens geholpen door gehamster in coronatijd. De nettowinst bedroeg 351 miljoen dollar.