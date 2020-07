Winst ConocoPhillips scherp gedaald

Gepubliceerd op | Views: 365

HOUSTON (AFN) - Het Amerikaanse olie- en gasconcern ConocoPhillips heeft in het tweede kwartaal een veel lagere winst in de boeken gezet dan een jaar eerder. De onderneming kampte met gedaalde energieprijzen door de coronacrisis en een lagere productie.

ConocoPhillips boekte een nettowinst van 260 miljoen dollar tegenover 1,6 miljard dollar een jaar eerder. Dat positieve resultaat was te danken aan de opbrengsten van een desinvestering. Op aangepaste basis werd een verlies geleden van bijna 1 miljard dollar. De omzet zakte naar 4 miljard dollar, van 8,4 miljard dollar in het tweede kwartaal van vorig jaar.

De productie lag in de afgelopen periode op het equivalent van 981.000 vaten per dag, als de resultaten in het door burgeroorlog getroffen Libië niet worden meegerekend. Een jaar eerder waren dat nog bijna 1,3 miljoen vaten per dag.