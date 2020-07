Pakketbezorger UPS profiteert van meer thuisbezorging

Gepubliceerd op | Views: 329

ATLANTA (AFN) - De Amerikaanse pakketbezorger UPS heeft in het tweede kwartaal hogere resultaten behaald omdat werd geprofiteerd van het toegenomen onlinewinkelen in de coronacrisis en dus meer pakketjes aan huis werden bezorgd. Volgens UPS vielen de cijfers beter uit dan verwacht.

De omzet steeg met meer dan 13 procent tot 20,5 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. De aangepaste nettowinst klom met bijna 9 procent tot 1,9 miljard dollar. Op de Amerikaanse thuismarkt werden in de afgelopen periode dagelijks gemiddeld 21,1 miljoen pakketjes verwerkt, een stijging van bijna 23 procent. Dat was vooral te danken aan fors meer bezorgingen aan consumenten. Ook internationaal was sprake van groei van het aantal afgeleverde pakketten. UPS geeft geen verwachtingen voor het gehele jaar vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis.