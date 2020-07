Economisch vertrouwen eurozone trekt verder aan

Gepubliceerd op | Views: 273 | Onderwerpen: Europa

BRUSSEL (AFN) - Het economisch vertrouwen in de eurozone is in juli verder aangetrokken ten opzichte van een maand eerder. De vertrouwensindex van de Europese Commissie kwam uit op 82,3 ten opzichte van een bijgestelde stand van 75,8 in juni.

Economen hadden gemiddeld een niveau tvan 81,4 voorzien. De index geeft beneden de 100 punten een negatief vertrouwen aan en is boven de 100 positief.

Volgens de commissie ging in de industrie, detailhandel en dienstensector het vertrouwen omhoog, maar was een daling te zien in de bouw. Bij consumenten bleef het vertrouwen vrijwel onveranderd.