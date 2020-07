'Euronext overtreft opnieuw verwachtingen'

Gepubliceerd op | Views: 395 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Beursuitbater Euronext heeft in het tweede kwartaal andermaal de verwachtingen overtroffen omtrent de winst en omzet. Daarop wijzen analisten van ING nadat het bedrijf achter de beurzen in Amsterdam, Brussel en Parijs de boeken had geopend.

Het bedrijfsresultaat van Euronext viel in de voorbije verslagperiode 6 procent hoger uit dan analisten in doorsnee hadden verwacht. De opbrengsten lagen zo'n 2 procent hoger dan de consensus. ING wijst er verder op de dat de kosten op autonome basis ook harder stegen dat verwacht, met name door hogere personeelskosten.

ING hanteert een buy-advies en koersdoel van 95 euro voor Euronext. Het aandeel stond donderdag omstreeks 10.20 uur 2 procent hoger op 96,85 euro.