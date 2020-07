NN hoeft klanten geen kosten terug te betalen

Gepubliceerd op | Views: 1.033

ROTTERDAM (AFN) - Verzekeraar Nationale-Nederlanden (NN) hoeft klanten bepaalde kosten niet terug te betalen. Dat oordeelt de rechtbank in Rotterdam in een zaak die door de Consumentenbond was aangespannen.

De Consumentenbond stelde dat NN klanten niet of onvoldoende informeerde over de aard en hoogte van de verzekeringskosten en overlijdensrisicopremie en vroeg de verzekeraar de teveel betaalde kosten en risicopremies aan klanten terug te geven. De rechter heeft die aanklacht nu in een eindvonnis verworpen.

Volgens de rechter hebben klanten een aanvraagformulier, dat werd ingevuld op basis van een offerte, ondertekend en ingediend. Daardoor is er een zogeheten wilsovereenstemming tussen de klanten en NN ontstaan over het in rekening brengen van bepaalde kosten. Er is daardoor ook geen sprake van "oneerlijke bedingen" of kosten die terug moeten worden betaald, aldus de rechter.

Consumentenbond in het ongelijk

In maart stelde de rechtbank in Utrecht de Consumentenbond in het ongelijk in een vergelijkbare zaak tegen verzekeraar ASR. De Consumentenbond spande de beide collectieve rechtszaken aan omdat de organisatie stelt dat de verzekeraars tussen eind jaren tachtig en begin van deze eeuw meer dan een half miljoen consumenten hebben gedupeerd met een woekerpolis.

NN neemt kennis van de uitspraak, die volgens een zegsman onderschrijft dat de verzekeraar zijn klanten voldoende informatie heeft verstrekt. "Die informatie was overeenkomstig met de regelgeving en maatschappelijke opvattingen van die tijd", aldus de woordvoerder. De Consumentenbond moet de proceskosten van zo'n 6000 euro betalen.