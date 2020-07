Duitse economie krimpt ruim 10 procent door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 130 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De economie van Duitsland is in het tweede kwartaal met ruim 10 procent gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal vanwege de coronacrisis. Dat maakte het Duitse federale statistiekbureau bekend op basis van een voorlopige raming.

Het cijfer valt slechter uit dan verwacht want economen hadden in doorsnee op een krimp van de grootste economie van Europa met 9 procent gerekend. In het eerste kwartaal van dit jaar was een bijgestelde neergang met 2 procent te zien voor de Duitse economie.