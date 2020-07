'Shell profiteert van sterke handelsresultaten'

Gepubliceerd op | Views: 598

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Shell heeft in het tweede kwartaal onverwacht een aangepaste winst in de boeken gezet, waarbij geprofiteerd van sterke resultaten bij de handelsactiviteiten en lagere operationele uitgaven. Dat zei zakenbank Morgan Stanley in een reactie op de cijfers van het olie- en gasconcern.

Shell zette een aangepaste winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) van 638 miljoen dollar in de boeken, terwijl analisten hier gemiddeld juist een verlies van 674 miljoen dollar hadden verwacht. Verder wijst Morgan Stanley op de kasstroom bij Shell. Het advies is equal-weight. Ook Goldman Sachs (buy) zegt dat Shell goed heeft gepresteerd met zijn handelsactiviteiten, waardoor de zwakte bij andere divisies gecompenseerd kon worden.

ING stelt eveneens dat de aangepaste winst een positieve verrassing liet zien. De grote afschrijvingen bij Shell laten wel zien hoe groot de impact van de coronacrisis en de lagere olieprijzen op het bedrijf is. ING heeft een hold-advies en een koersdoel van 16,50 euro voor Shell.

Het aandeel Shell noteerde donderdag omstreeks 09.35 uur een klein plusje op 13,72 euro.