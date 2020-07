Enorme winstval voor Total, dividend blijft op peil

Gepubliceerd op | Views: 871 | Onderwerpen: dividend

PARIJS (AFN) - Total heeft zijn winst in het tweede kwartaal zien kelderen. Net als branchegenoten lijdt het Franse olie- en gasbedrijf onder een afgenomen vraag door de coronacrisis en gedaalde olieprijzen door overaanbod. Toch handhaaft Total zijn dividend.

Het bedrijf rapporteerde donderdag een daling van 96 procent in de nettowinst vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, en hield 126 miljoen dollar over. Een jaar geleden bedroeg de nettowinst nog ruim 2,8 miljard dollar. Total had in het tweede kwartaal een omzet van 25,7 miljard dollar tegen 51,2 miljard dollar een jaar eerder.

De aandeelhouders van Total kunnen ondanks het zeer zware kwartaal rekenen op een interimdividend van 0,66 euro per aandeel. Total zei dat de productieverlagingen en een verhoogde vraag bijdragen aan een herstel op de oliemarkt sinds juni. "Het olie-klimaat blijft echter wisselvallig, gezien de onzekere omvang en snelheid van het wereldwijde economische herstel na de coronapandemie", aldus topman Patrick Pouyanne.

Vanwege de moeilijke marktomstandigheden zet Total het mes in zijn investeringen. Die bedragen nu dit jaar maximaal 14 miljard dollar, een kwart minder dan eerder gepland. Ook worden de kostenbesparingen voor dit jaar opgevoerd naar 1 miljard dollar. Daarnaast noteert het oliebedrijf een waardevermindering van de activa van 8 miljard dollar, die voornamelijk bestaan uit Canadese oliezand-projecten.