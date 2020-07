AEX daalt op drukste dag cijferseizoen

Gepubliceerd op | Views: 1.820

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam verloor donderdag terrein. Ook de andere Europese beurzen deden een stap terug op de drukste dag van het cijferseizoen. Beleggers verwerkten de resultaten van grote Europese bedrijven als Renault, Airbus, Danone, Volkswagen, Credit Suisse, AB InBev, Total en Nestlé. Op het Damrak kwamen onder meer de AEX-bedrijven Shell en ArcelorMittal met cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1 procent lager op 558,58 punten. De MidKap daalde ook 1 procent, tot 766,63 punten. Parijs en Londen verloren tot 0,8 procent. De Duitse DAX zakte 1,7 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler in de AEX met een min van 4,6 procent. De winkelvastgoedinvesteerder leed in de eerste jaarhelft een verlies van 3,7 miljard euro. Door de coronacrisis moest het concern vrijwel al zijn winkelcentra in Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten sluiten.

ArcelorMittal aan de top

Koploper bij de hoofdfondsen was ArcelorMittal (plus 1,4 procent). Het bedrijfsresultaat van 's werelds grootste staalproducent viel in het tweede kwartaal hoger uit dan verwacht. Ook ziet ArcelorMittal voorzichtige tekenen van herstel op de staalmarkt na de harde klappen door de coronapandemie.

Shell won 0,2 procent. Het olie- en gasconcern leed in het tweede kwartaal een nettoverlies van 18,1 miljard dollar door de coronacrisis. Dat was het grootste verlies ooit, maar het aangepaste resultaat was tegen de verwachtingen in wel positief. Het Brits-Nederlandse bedrijf had eind juni al gemeld dat door de crisis veel minder olieproducten werden verkocht en dat er enorme afwaarderingen zouden komen.

In de MidKap werd biotechnoloog Pharming 8,2 procent lager gezet na publicatie van de kwartaalcijfers. Financieel dienstverlener Intertrust, die ook met cijfers kwam, verloor 1,4 procent.

Brouwerij AB InBev populair

In Brussel vielen de resultaten van bierbrouwer AB InBev (plus 8,3 procent) in de smaak bij beleggers. Renault daalde 1 procent in Parijs. De Franse automaker leed in de eerste jaarhelft een recordverlies. Ook de Duitse concurrent Volkswagen (min 4,3 procent) leed een verlies en verlaagde daarnaast het dividend. Vliegtuigbouwer Airbus klom 4,1 procent dankzij meevallende resultaten. Het Franse voedingsmiddelenconcern Danone verloor bijna 3 procent na tegenvallende cijfers.

De euro was 1,1761 dollar waard tegen 1,1772 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 40,90 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 43,41 dollar per vat.